Münchner „Löwen“ trennen sich von Trainer Jacobacci

Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. Der TSV 1860 München reagiert laut Medien auf seine sportliche Misere und trennt sich vom Trainer. Jetzt wird spekuliert.

Fußball-Drittligist TSV 1860 München trennt sich laut Medienberichten von Trainer Maurizio Jacobacci. Das ernüchternde 0:3 (0:0) am Sonntagabend bei Borussia Dortmund II bedeutete die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen für die „Löwen“. Für den Ende Februar verpflichteten Schweizer könnte es demnach das letzte Spiel gewesen sein. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet. Eine Bestätigung vom Verein gab es am Dienstagmittag zunächst nicht.

Der TSV 1860 München war bei seinem Absturz in der 3. Liga durch die BVB-Pleite in der Tabelle weiter auf Platz 15 abgerutscht. Besonders bitter war zuletzt die Blamage beim Aus im Toto-Pokal gegen den Fünftligisten Pipinsried. In der Liga ist Rot-Weiss Essen am Samstag (14.00 Uhr) die nächste Aufgabe der „Löwen“.

Über den neuen Mann an der Linie kann zunächst nur spekuliert werden. Laut „Bild“-Informationen haben die Münchner bereits bei 1860-Ikone Daniel Bierofka angefragt, der aber abgesagt haben soll.

