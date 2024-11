Münchner kommt bei Skiunfall am Hintertuxer Gletscher von Piste ab und verletzt sich

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Münchner nach seinem Skiunfall in Österreich in ein Klinikum in Innsbruck gebracht. − Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Ein 37-jähriger Münchner ist am Dienstagnachmittag in Österreich verunglückt. Am Hintertuxer Gletscher in Tirol hatte der Mann einen Skiunfall. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.









Wie die Tiroler Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr. Der 37-jährige Münchner kam von der roten Piste ab und rutschte rund 80 Meter ab. Dabei verletzte er sich. Wie schwer verletzt er ist, ist nicht bekannt.



Ein Freund des Mannes, der den Unfall gesehen hat, informierte die Rettungskräfte. Der 37-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber zur Versorgung in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

− fra