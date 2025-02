Münchner Gewalttat bei Demo - Auto gehörte Täter

Auto in München in Menschengruppe gefahren - In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. - Foto: Matthias Balk/dpa

Ein Mann fährt mit einem Auto in eine Gruppe Demonstranten. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Zum Wagen haben sich die Ermittler jetzt geäußert.

Das Auto, mit dem ein 24-Jähriger bei dem Anschlag in München in eine Gruppe von Demonstranten gerast ist, gehörte nach Angaben der Ermittler dem Täter und war nicht gemietet. „Es ist auf ihn zugelassen“, sagte Guido Limmer, Vizepräsident des bayerischen Landeskriminalamtes. Zwar habe der Wagen ein Rosenheimer Kennzeichen. „Aber es schaut derzeit so aus, dass er das Kennzeichen übernommen hat.“

Bei dem Anschlag waren am Donnerstag laut Polizei 36 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen wurden schwerstverletzt. Ein Kind befand sich nach Klinikangaben am Freitag in einem kritischen Zustand.

