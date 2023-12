Münchner Flughafen stellt Betrieb am Dienstag zeitweilig ein - Passagiere stehen im Münchner Flughafen vor der Anzeigentafel. - Foto: Angelika Warmuth/dpa

Wegen eines angekündigten Eisregens wird es am Münchner Flughafen am Dienstag von Betriebsbeginn bis 12.00 Uhr keine Starts und Landungen geben. Das teilte ein Sprecher des Flughafens am Montagabend mit.

© dpa-infocom, dpa:231204-99-180477/3