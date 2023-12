Münchner Festkörperphysiker erhält Leibniz-Preis

Der Münchner Festkörperphysiker Dmitri Efetov erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2024. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit. Efetov leitet den Lehrstuhl für Experimentelle Festkörperphysik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.

Der 43-Jährige erhält den Preis für seine „Pionierarbeiten“ mit Graphen, einer ultradünnen Schicht aus Kohlenstoffatomen. Seine Grundlagenforschung könnte in Zukunft unter anderem der Entwicklung von Supraleitern dienen. Diese verlustfreie Variante der Stromübertragung ist zum Beispiel für medizinische Anwendungen notwendig und könnte auch Stromnetze revolutionieren.

Das Preisgeld können die Ausgezeichneten bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschungsarbeit verwenden. Die Verleihung an die zehn Preisträger ist am 13. März 2024 in Berlin. Die seit 1986 jährlich von der DFG vergebene Auszeichnung gilt als wichtigster Forschungsförderpreis in Deutschland.

