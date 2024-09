Münchner Familie in Toskana von Flutwelle erfasst: Augenzeugen schildern dramatische Szenen

Zwei Touristen aus München werden nach starkem Regen in der Toskana von den Fluten eines Bachs mitgerissen: Die Suche nach der Großmutter und ihrem fünf Monate alten Enkel läuft. Ärzte und eine Psychologin kümmern sich um die Eltern, die unter Schock stehen: „Sie hat stundenlang nichts gesagt, am späten Vormittag dann ein paar Tränen vergossen“, zitiert die italienische Tageszeitung „Il Tirreno “ eine Person mit Zugang zum Krankenhaus, die anonym bleiben wollte. „I lost my baby“, ich habe mein Baby verloren, soll Mona K. gesagt haben.