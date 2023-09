Münchner Familie durchschwimmt Ärmelkanal: Freudentränen und ein Beinahe-Rekord

Jetzt oder nie, einmal im Leben kommt die Chance – das hat sich die Familie Guisard gedacht, als kurzfristig ein Boot frei wurde, das sie bei einer ganz besonderen Mission begleitete: In einer Familienstaffel sind Vater Stéphane (52), Sohn Félipe (28) und Tochter Solène (20) am 28. August gemeinsam durch den Ärmelkanal geschwommen, als zweitschnellste Dreierstaffel aller Zeiten. Neun Stunden und 40 Minuten hat die französische Familie, die größtenteils in München lebt, für 44,4 Kilometer gebraucht und dabei am Rekord gekratzt.