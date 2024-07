„München wird Orange“ - Fans feiern

Schotten und Niederländer haben bei dieser Europameisterschaft eines gemeinsam: Wenn sie feiern, geht die Post ab. Die Schotten sind bereits abgereist. Die Orangen dagegen machen Party, aber wie.

Eine Stadt in Orange: Schon Stunden vor dem Achtelfinale zwischen Rumänien und den Niederlanden verwandeln fröhliche Fußballfans die Stadt München in eine Partyzone. Am Abend, kurz nach Anpfiff, ist die Polizei der Landeshauptstadt zufrieden: Alles laufe bislang unspektakulär und entspannt ab, sagte ein Polizeisprecher.

Vor allem rund um den Olympiapark tanzen, hüpfen und jubeln niederländische Fußballanhänger mit Fahnen, Trommeln - und mehr oder wenige alle in den orangen Trikots ihrer Mannschaft. Rumänische Fans in Blau-Gelb-Rot versammeln sich währenddessen auf dem Marienplatz in der Altstadt und bringen sich mit Gesängen und Trommeln vor dem historischen Rathaus in Stimmung für das Spiel am Abend. Auch niederländische ans mischen sich darunter - und posieren friedlich mit den Rumäninnen und Rumänen.

Doch Orange dominiert: „München wird Oranje“, schreibt die deutschsprachige Fanseite oranjefußball auf der Plattform X. Die Stimmung: Friedlich, lustig und ansteckend fröhlich, so wie zuvor schon bei anderen Spielen der Niederländer bei dieser Europameisterschaft. Mit dabei: Hüte in allen erdenklichen Formen, knallorange Flaggen und viele Megafone. Auch Lederhosen-Kreationen in neonorange gibt es zu bewundern. Die Polizei spricht von rund 7000 Menschen, die am Oranje-Fanwalk im Norden Münchens zur Fanzone am Olympiastadion teilnehmen. Und abgesehen von etwas Pyrotechnik alles friedlich.

Auch bayerische Fußballfans dürften sich angesprochen fühlen, bringt sich das niederländische Partyvolk doch mit diesem Song in Stimmung: „Viva Hollandia“, hierzulande auch bekannt als eine der Hymnen des Oktoberfestes, wo es dann allerdings „Viva Bavaria“ heißt.

© dpa-infocom, dpa:240702-930-161459/2