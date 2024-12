NFL - München will weitere NFL-Spiele austragen. - Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Die NFL setzt langfristig auf Deutschland als Football-Standort. Die bayerische Landeshauptstadt bewirbt sich erneut.

München möchte zwei weitere Spiele der nordamerikanischen Football-Liga NFL austragen. Die Vollversammlung des Stadtrats habe in ihrer letzten Sitzung des Jahres einer Bewerbung zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung.

Die NFL hatte kürzlich verkündet, langfristig auf den Standort Deutschland zu setzen und im kommenden Jahr erstmals in Berlin zu spielen. Bis zu drei Spiele soll es bis 2029 in der Hauptstadt geben, hatte Deutschland-Chef Alexander Steinforth gesagt. Wo die übrigen der mindestens fünf Spiele stattfinden, ist noch unklar. Bisher gab es je zwei Spiele in München und Frankfurt.

„Die NFL und München, das passt einfach zusammen“, sagte Bürgermeisterin Verena Dietl laut Mitteilung. „Wir waren die erste Stadt in Deutschland, die ein Spiel der Regular Season ausgetragen hat, und auch das Spiel dieses Jahr im November war wieder ein großer Erfolg.“

