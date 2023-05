München und Ludwigsburg überzeugen zum Start der Playoffs

EWE Baskets Oldenburg - MHP Riesen Ludwigsburg - Oldenburgs DeWayne Russel (l) in Aktion gegen Ludwigsburgs Shonn Miller. - Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Titelanwärter FC Bayern zeigt zu Beginn der Basketball-Playoffs eine eindrucksvolle Leistung. Ludwigsburg überrascht in Oldenburg.

Der FC Bayern München und die MHP Riesen Ludwigsburg sind erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Im ersten von fünf möglichen Viertelfinalspielen siegten die Münchner am Dienstag gegen die BG Göttingen mit 87:67 (44:36). Ludwigsburg gewann bei den EWE Baskets Oldenburg mit 90:80 (56:45). Die zweiten Spiele finden am Donnerstag erneut in München (18.00 Uhr/Magentasport) und Oldenburg (15.00 Uhr/Magentasport) statt.

Titelaspirant Bayern München zeigte sich gegen Göttingen vor den Augen der Münchner Fußball-Profis Jamal Musiala und Alphonso Davies nach zuvor drei Liga-Niederlagen in Serie deutlich konzentrierter. Die Acht-Punkte-Führung zur Pause bauten die Gastgeber bis zum Ende des dritten Viertels auf 66:50 aus und holten sich souverän den ersten Erfolg in den diesjährigen Playoffs. Nick Weiler-Babb erzielte 15 Punkte für die Bayern. Einzig eine Verletzung von Andreas Obst bereitet den Münchnern Sorgen.

In Oldenburg dominierte Ludwigsburg in den ersten beiden Vierteln vor allem dank einer starken Quote aus der Distanz. Elf Versuche von jenseits der Dreipunkte-Linie waren vor der Pause erfolgreich. Da auch Yorman Polas Bartolo treffsicher war, führte das Team von Trainer Josh King nach 20 Minuten mit 56:45.

Oldenburg konnte durch den zum besten Offensivspieler der Liga gewählten DeWayne Russell im dritten Viertel auf 68:71 verkürzen. Der US-Amerikaner war auch im Schlussdurchgang nicht zu stoppen, die Baskets führten mit 75:74 (35.). Wieder sorgten die Ludwigsburger Dreierschützen für die Wende: Polas Bartolo und Will Cherry trafen zum 82:75 (37.). Den Vorsprung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Russell war mit 31 Punkten bester Werfer für die Baskets, Polas Bartolo erzielte 24 Zähler für die Gäste.

