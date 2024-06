München ist voll: EM-Fanzone geschlossen – Marienplatz stark überfüllt

Hunderttausende laufen unter dem Motto „Vereint in Vielfalt – Gemeinsam gegen Rechts“ am Samstag durch München. Zeitweise versammeln sich auf dem Marienplatz so viele Menschen, dass der Zutritt gesperrt wird. Auch auf die EM-Fanzone im Olympiapark strömten am Nachmittag zu viele Fans.









Der Münchner Marienplatz ist beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag teils stark überfüllt gewesen. Zeitweise seien keine Menschen mehr auf den Platz gelassen worden, teilten Veranstalter und Polizei am Abend mit. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe ersten Schätzungen zufolge etwas unter den 400.000 des vergangenen Jahres gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Stimmung sei demnach gut, Vorkommnisse habe es nicht gegeben.





Über 200 Gruppen auf der Pride-Parade





Die Politparade steht unter dem Motto „Vereint in Vielfalt - Gemeinsam gegen Rechts“. Für den über vier Kilometer langen Festzug über die Isar und rund um die Altstadt waren mehr als 200 Gruppen angemeldet, darunter viele Fahrzeuge mit Musik, wie auf zahlreichen Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen war.









Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist Schirmherr des CSD, er öffnet das Rathaus auch für eine Pride-Party mit Musikern aus der Techno-, House- und Hiphop-Szene. Neben der Hauptbühne auf dem Marienplatz gab es auch in der ganzen Innenstadt Straßenfeste, Infostände, Musik und Aktionen.





EM-Fanzone wegen Überfüllung geschlossen





Wegen Überfüllung ist auch die Fanzone im EM-Spielort München geschlossen worden. Bis auf Weiteres werden keine Menschen mehr hereingelassen, wie ein Sprecher der Polizei am späten Samstagnachmittag sagte. Etwa 20.000 Menschen seien nach letztem Stand in der Fanzone, um das EM-Spiel zu verfolgen. Der Zustrom sei riesig. Größere Vorkommnisse habe es jedoch zunächst nicht gegeben. „Soweit wir das überblicken können, ist es verhältnismäßig friedlich“, sagte der Sprecher.

− dpa