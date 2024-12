München bekommt Silvestermeile

Silvesterfeuerwerk in München - Über die Stadt verteilt oder zentral an einem Ort? München soll eine „Silvestermeile“ bekommen. - Foto: Lennart Preiss/dpa

In der Münchner Innenstadt herrscht an Silvester Böllerverbot. Um trotzdem ausgelassen feiern zu können, gibt es schon länger Überlegungen für ein zentrales Event. Nun nimmt die Idee Kontur an.

New York, London und Berlin sind die Vorbilder: München soll ein zentrales Silvester-Event im Herzen der Stadt bekommen. Die sogenannte Silvestermeile für zahlende Besucherinnen und Besucher soll erstmals zum Jahreswechsel 2025/26 stattfinden und von einem privaten Veranstalter organisiert werden. Für das Konzept mit Livebands und Laser-Show hat der Wirtschaftsausschuss des Münchner Stadtrats nun grünes Licht gegeben.

„Die Idee einer Münchner Silvestermeile ist spannend und birgt großes Potenzial, den Jahreswechsel umweltfreundlicher und gemeinschaftlicher zu gestalten“, erläuterte Stadtrat Klaus Peter Rupp (SPD). Überlegungen dazu gab es schon länger, zumal seit 2019 ein Böllerverbot in der Innenstadt gilt.

Die Silvestermeile soll wahrscheinlich auf knapp 1,5 Kilometern auf der Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Siegestor ihre Heimat finden. Auch der Olympiapark wird als mögliche Alternative geprüft. Der Bereich soll nach außen hin abgesperrt werden. Wer rein will, muss nach jetzigem Stand im Normalfall 40 Euro zahlen und durch Sicherheitskontrollen hindurch. Drinnen erwarten die Gäste dann mehrere Bühnen mit DJs und Live-Acts, Gastronomie sowie eine Licht- und Lasershow.

