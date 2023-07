Müde Bayern siegen vor Zuschauer Mané beim Kim-Debüt

Kawasaki Frontale - FC Bayern München - Joshua Kimmich von FC Bayern München (vorne) gegen Kento Tachibanada von Kawasaki Frontale. - Foto: Shuji Kajiyama/AP/dpa

Die Bayern gewinnen ihr erstes Testspiel auf der Asienreise. Mané spielt schon nicht mehr mit. Stanisic trifft, Debütant Kim bekommt ein Trainer-Lob. Und Goretzka kommt wieder nur von der Bank.

Sadio Mané erlebte vor seinem bevorstehenden Abschied vom FC Bayern beim Debüt des neuen Abwehrriesen Min-Jae Kim den ersten Münchner Sieg auf der Asientour nur noch als Zuschauer mit. Der 31 Jahre alte Senegalese wurde beim 1:0 (0:0) des deutschen Serienmeisters gegen Kawasaki Frontale am Samstag in Tokio nicht eingesetzt. Drei Tage nach dem 1:2 gegen Champions-League-Sieger Manchester City sorgte Abwehrspieler Josip Stanisic (57. Minute) für den Erfolg. Am Mittwoch gibt es zum Abschluss des Marketing-Trips in Singapur noch einen Test gegen den FC Liverpool.

Mané war im mit 45 289 Zuschauern gut gefüllten Nationalstadion noch dabei. Er saß mit Kappe am Ende der Ersatzbank auf einem Stuhl. Er klatschte nach Spielende einige seiner Noch-Kollegen ab und bestieg wenig später wortlos den Teambus Richtung Teamhotel. In Tokio dürften sich die Wege nun trennen. Manés Wechsel nach Saudi-Arabien zum Club Al-Nassr, für den auch Cristiano Ronaldo spielt, steht bevor. Details sind noch zu klären.

«Sadio Mané befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher nicht im Aufgebot», teilten die Bayern vor dem Anpfiff mit. Trainer Thomas Tuchel mochte in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht zur weiteren Aufklärung beitragen. «Es ist alles erklärt in dem Statement. Es sind keine weiteren Erklärungen nötig. Er ist hier bei uns im Moment, aber er hat nicht gespielt», sagte der 49-Jährige.

Ob Mané noch mit nach Singapur fliegt, ließ er unbeantwortet. «Ich warte auf den morgigen Tag und reagiere auf die Dinge, wie sie passieren», sagte er und ergänzte: «Sie wissen ja, was normalerweise kommt.» Nationalspieler Joshua Kimmich sagte dagegen vielsagend: «Er hat nicht gespielt, was dafür spricht, dass etwas im Busch ist.»

Das Kapitel Mané steht nach einem für Verein und Spieler enttäuschenden Premierenjahr vor einem vorzeitigen Ende. Die Bayern-Geschichte des für 50 Millionen Euro aus Neapel geholten Südkoreaners Kim steht dafür an einem hoffnungsvollen Anfang. Der 26-Jährige deutete nach etwas Anlaufproblemen seine Fähigkeiten an und sollte sich rasch integrieren. «Ich bin sehr glücklich, es war sein sehr gutes Spiel von ihm», lobte Tuchel.

Fast eine Stunde Anlauf benötigten die nach harten Trainingstagen etwas schlappen Bayern, bis der eingewechselte Verteidiger Stanisic nach einem energischen Vorstoß zum 1:0 traf. Die Torausbeute bleibt ohne Wunschstürmer Harry Kane ein Manko. Der 18-jährige Mathys Tel hatte vier Topchancen, traf einmal den Pfosten (10.) wie später auch Arijon Ibrahimovic (85.). «Das Spiel hätte auch 7:2 ausgehen können», kommentierte Tuchel: «Im Moment ist es so, dass wir Schritte nach vorne machen. Ich dachte, dass wir vielleicht heute einen größeren Schritt nach vorne machen.»

Nachdenklich stimmen dürfte der Asientrip Leon Goretzka. Neuzugang Konrad Laimer durfte wie gegen Man City erneut im Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich beginnen. Goretzka kam wieder erst zur Pause, als Tuchel neunmal wechselte. Tuchel betonte, dass hinsichtlich Saisonstart «noch nichts entschieden» sei. Er sagte aber auch: «Ich will so schnell wie möglich eine Elf finden, die kompetitiv ist. Also: Laimer hat die Nase vorn.

© dpa-infocom, dpa:230729-99-595129/3