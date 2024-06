Ein Mountainbiker ist in einem Wald nahe Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei am Sonntag auf einem Mountainbike-Trail einen Berg hinuntergefahren und dann gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Neben Bergwacht, Feuerwehr und Rettungsdienst war demnach auch ein eingeflogener Notarzt aus Frankfurt am Main im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

