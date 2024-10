Motorräder im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

Mit Gewalt brechen Unbekannte in ein Firmengelände in Essenbach ein. Nach der Tat fehlen sieben Motorräder.

Unbekannte haben Motorräder im Wert von 70.000 Euro aus einer Werkstatt in Essenbach (Landkreis Landshut) gestohlen. Die Täter brachen mit Gewalt in ein Firmengelände ein, wie die Polizei mitteilte. Sie stahlen vermutlich bereits in der Nacht zum Freitag sieben Motorräder und brachten sie über ein Bahngleis, das an das Firmengelände angrenzt, zu einem Feldweg. Wie die Täter die Motorräder abtransportierten, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:241021-930-266192/1