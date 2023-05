Motorradunfall: Eine Tote und ein Schwerverletzter

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Motorradunfall in Oberbayern ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 59-Jährige war mit seiner Sozia am Donnerstag nahe Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve habe er den Wagen eines 40-Jährigen überholt und offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Der Motorradfahrer habe beim Ausweichen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und stürzte. Die 24-jährige Beifahrerin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und starb noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber flog den 59-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:230518-99-740904/2