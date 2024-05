Motorradfahrerin wird von Auto erfasst und stirbt

Eine Motorradfahrerin ist nach einem Sturz in Niederbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle in Frauenau (Landkreis Regen), wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 24-Jährige sei am Samstagvormittag auf der Staatsstraße 2132 in einer Kurve gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht. Dort wurde sie den Angaben nach vom Auto einer 63-Jährigen erfasst. Die Insassen des Autos kamen mit einem Schock in ein Krankenhaus.

