Eine Motorradfahrerin ist bei einem Ausweichmanöver nahe Deggendorf gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben. Die 65-Jährige sei am Freitag auf einer Straße gefahren, als eine 34-Jährige mit ihrem Auto einbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Demnach verlor die Seniorin beim Ausweichen die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte auf die Straße und starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

