Motorradfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Autofahrer überholt in einer Kurve, sein Wagen prallt im Gegenverkehr mit einer Motorradfahrerin zusammen, die noch am Unfallort stirbt (Symbolbild).

Ein Autofahrer überholt in einer Kurve. Im Gegenverkehr prallt der Wagen mit einer Motorradfahrerin zusammen, die noch an der Unfallstelle stirbt. Den Fahrer erwarten mehrere Strafverfahren.

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 388 im Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer hatte laut Polizei am späten Donnerstagabend zwischen Huldsessen und Vordersarling in einer langgezogenen Kurve zum Überholen in den Gegenverkehr gelenkt.

Dort sei der Wagen frontal mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammen geprallt. Die 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Eine Autofahrerin, die hinter dem Motorrad gefahren war, kollidierte ebenfalls mit dem Wagen im Gegenverkehr. Die 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Ihn erwarte ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs, teilte die Polizei mit. Zudem werde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, bei dem der Fahrer zuvor beobachtet worden sei. Dies könne möglicherweise in Zusammenhang mit dem Unfall stehen, hieß es. Die Bundesstraße war bis spät in die Nacht voll gesperrt.

