Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Schweinfurt von einem Omnibus angefahren und schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Busfahrer habe beim Abbiegen auf eine Staatsstraße bei Waigolshausen den dort fahrenden Motorradfahrer übersehen, berichtete die Polizei am Samstag. Bei dem Zusammenstoß am Freitag wurde der 23-jährige Biker in den Graben geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt.

