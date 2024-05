Ein Motorradfahrer ist an einer Kreuzung in Memmingen von einem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-jährige Autofahrer habe am Sonntagmorgen die Vorfahrt des Bikers ignoriert, teilte die Polizei mit. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der 31-Jährige von seinem Motorrad geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Unfallklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

