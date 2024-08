Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Motorrad (Symbolbild) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße in den Alpen gestürzt (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Auf einer Alpenstraße stürzt ein Motorradfahrer von seiner Maschine. Er rutscht in den Gegenverkehr, wo ihm ein Auto entgegenkommt.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz von seiner Maschine in den Gegenverkehr gerutscht und dabei schwer verletzt worden. Ein entgegenkommendes Auto habe zwar noch auf einer Alpenstraße bei Berchtesgaden (Landkreis Berchtesgadener Land) rechtzeitig anhalten können, teilte die Polizei mit. Dennoch sei der 24-jährige Motorradfahrer mit dem Wagen zusammengestoßen, hieß es weiter. Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der 24-Jährige in einer Kurve wegen eines Fahrfehlers gestürzt.

