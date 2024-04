Beim Zusammenstoß mit einem linksabbiegenden Auto ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Freising tödlich verletzt worden. Der Motorradfahrer starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen den Autofahrer wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet. Er soll laut Polizei unvermittelt nach links abgebogen sein.

