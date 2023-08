Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

In Niederbayern ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 61-Jährige war am Samstag mit seinem Krad in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs, als er beim Rechtsabbiegen die Kontrolle verlor und stürzte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

