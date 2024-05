Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Bei einem misslungenen Überholmanöver ist ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto in Ansbach zusammengestoßen und hat sich an den Beinen schwer verletzt. Der 19-Jährige habe am Freitag zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er das entgegenkommende Auto einer 22-Jährigen übersehen. Der Motorradfahrer wurde nach dem Zusammenstoß auf den Randstreifen geschleudert. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240511-99-994362/2