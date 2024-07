Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Postfahrzeug

An einer Kreuzung in Niederbayern stoßen ein Motorrad und ein Postfahrzeug zusammen. Der Unfall endet für einen der Fahrer tödlich.

Ein 20-Jähriger ist beim Zusammenstoß seines Motorrads mit einem Postfahrzeug in Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) tödlich verletzt worden. Der Wagen des Postzustellers sei am Samstag beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert, teilte eine Polizeisprecherin heute mit. Demnach starb der Motorradfahrer trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Postzusteller habe einen schweren Schock erlitten.

