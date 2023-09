Blaulicht - Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. - Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß mit einem Radlader in Mittelfranken ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verstarb der 66-Jährige am Mittwoch noch an der Unfallstelle. Ein 43-Jähriger habe zuvor mit dem Radlader beim Herausfahren aus einer Ausfahrt abbiegen wollen. Dabei habe er den von links kommenden Motorradfahrer übersehen.

© dpa-infocom, dpa:230921-99-277429/2