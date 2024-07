Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Überholmanöver stößt ein Motorradfahrer bei Straubing mit einem Auto zusammen. Der Unfall endet tragisch.

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Niederbayern gestorben. Nach Polizeiangaben überholte der Mann am Dienstagvormittag auf einer Landstraße bei Straubing ein Auto und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Motorradfahrer sei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Am Dienstagabend sei der 28-Jährige gestorben. Die 78-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Auch sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

