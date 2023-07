Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Krankenhaus - Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Motorrad im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken verunglückt und lebensbedrohlich verletzt worden. Er starb später im Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Der Mann kam demnach in Steinfeld auf einer Kreisstraße von der Fahrbahn ab.

Zeugen hatten das Motorrad und den Schwerverletzten im Bereich einer Kurve gefunden. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Bisher gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte dafür, dass ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.

© dpa-infocom, dpa:230730-99-611308/2