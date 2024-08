Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Linksabbieger

Ein Lkw-Fahrer will in einer Kreuzung in Unterfranken abbiegen. Er erfasst einen 46-jährigen Motorradfahrer dabei frontal - mit schlimmen Folgen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Lkw in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) ist ein 46-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Er starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer habe den entgegenkommenden Motorradfahrer am Dienstag in einer Kreuzung offensichtlich übersehen. Der Lkw erfasste den vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, beim Abbiegen nach links frontal.

