Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Veldensteiner Forst in Oberfranken tödlich verletzt worden. Der 27 Jahre alte Mann sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelferinnen und -helfern am Samstagnachmittag noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Die vier Insassen des Autos wurden bei dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Pegnitz und Plech (Landkreis Bayreuth) leicht verletzt.

Der 27-Jährige verlor laut Polizei beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte in der Gegenspur mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen. Er war den Angaben zufolge sofort tot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter herangezogen. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

