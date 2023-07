Motorradfahrer stirbt bei Unfall - Zwei Kinder verletzt

Feuerwehr - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berchtesgaden (Landkreis Berchtesgadener Land) ums Leben gekommen, ein junger Mann und zwei kleine Mädchen sind schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte den Biker beim Durchführen verschiedener Fahrmanöver gefilmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Österreicher waren demnach mit einer Motorrad-Gruppe in Berchtesgaden. Der 22-Jährige näherte sich seinem Freund den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste ihn «in voller Fahrt». Dadurch wurde er weggeschleudert und schwer verletzt.

Nach dem Zusammenstoß mit dem 19-Jährigen schlitterte der 22-Jährige mit seiner Maschine über den Asphalt und erfasste die beiden vier und sieben Jahre alten Mädchen. Dann krachte er mit seinem Motorrad in das Auto der Familie. Die Kinder waren mit ihren Eltern auf der Roßfeldstraße, um sich den Sonnenuntergang anzusehen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die zwei Erwachsenen erlitten einen Schock.

Die Mädchen erlitten Frakturen an den Unterschenkeln und wurden wie der 19-Jährige per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

