Motorradfahrer stirbt auf Autobahn 6 in der Oberpfalz - Foto: Besold/vifogra/dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz ist am Samstagabend ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Motorradfahrer stieß bei Dippersricht (Landkreis Neumarkt) mit einem Auto zusammen. Er wurde zu Boden geschleudert und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 32 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, der den Unfallhergang untersuchen soll.





