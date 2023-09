Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Krankenhaus - Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist in Wiesenbronn (Landkreis Kitzingen) gegen einen Wagen geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge erkannte der 55-Jährige ein Auto zu spät, das am Dienstag zum Abbiegen stehen geblieben war. Trotz eines Ausweichversuches prallte der 55-Jährige gegen den Wagen und stürzte. Anschließend rutschte er über die Fahrbahn in den Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der 66 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

