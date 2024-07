Motorradfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Ein 38-jähriger Biker fährt im Landkreis Regensburg gegen eine Hauswand. Noch vor Ort erliegt er seinen Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist in Mintraching (Landkreis Regensburg) gegen eine Hausmauer gefahren und gestorben. Der 38-Jährige sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Den Ermittlungen zufolge war er in einer Linkskurve geradeaus weitergefahren und gegen die Mauer geprallt.

Anwohner löschten das brennende Motorrad und riefen den Notruf. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240721-930-179914/1