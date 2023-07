Motorradfahrer prallt gegen Baum – Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

−Symbolfoto: dpa

Schwere Verletzungen hat ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Augsburg am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Arberseestraße bei Bodenmais erlitten, wie die Polizei meldet. In einer Kurve war er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.



Gegen 17.10 Uhr fuhr der Mann auf der Arberseestraße bergab in Richtung Bodenmais. In einer Kurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule, Lunge und im Bauchraum wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden von rund 300 Euro.



Die Arberseestraße wurde während der Unfallaufnahme halbseitig im Wechsel gesperrt. Die Verkehrslenkung übernahm die Feuerwehr Bodenmais.

− bb