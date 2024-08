Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Krankenhäuser in Norddeutschland - Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen in einer Klinik. (Symbolbild) - Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 66-Jähriger gerät mit seinem Motorrad im Landkreis Eichstätt in den Gegenverkehr. Nun ist er im Krankenhaus gestorben.

Ein Motorradfahrer ist fünf Tage nach einem Unfall mit einem Auto nahe Altmannstein (Landkreis Eichstätt) seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach dem Zusammenstoß am Samstag vor einer Woche sei der 66-Jährige am Donnerstag in einer Fachklinik gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte den Angaben zufolge in einer Rechtskurve einer regennassen Straße die Kontrolle über sein Motorrad verloren, stürzte und rutschte mit diesem auf die Gegenspur. Dort sei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 80 Jahre alten Fahrers gekommen.

