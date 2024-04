Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken schwer verletzt worden. Die Autofahrerin hat nach ersten Erkenntnissen dem 19-Jährigen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Sie blieb bei dem Unfall am Freitagabend in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) unverletzt.

Der Motorradfahrer fuhr nach den Angaben auf der Bundesstraße 27, als die 31 Jahre alte Autofahrerin auf diese Straße einbiegen wollte. Dabei fuhr sie in die linke Seite des Fahrzeugs. Der 19-Jährige stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

