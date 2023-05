Motorradfahrer (16) in Braunau schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Foto: PNP

Der 16-Jährige war gegen 15 Uhr auf der L1003 von St. Radegund in Richtung Hochburg Ach unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Radegund kam ihm im Gegenverkehr ein unbekanntes Auto entgegen. Dieses schnitt derart die Kurve, dass der 16-Jährige von der Fahrbahn abdrängt wurde.



Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Waldboden, so die Polizei. Der Autofahrer fuhr - ohne anzuhalten - in Richtung St. Radegund weiter. Der 16-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Braunau gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrtüchtig.



Beim flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich laut Polizei um ein kleines graues Auto handeln, das zur Unfallzeit auf der L1003 in Fahrtrichtung St. Radegund unterwegs war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hochburg-Ach unter der Telefonnummer 059133-4201 zu melden.

