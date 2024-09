Motorrad und Auto stoßen zusammen – drei Verletzte

In der Oberpfalz prallt ein Mann mit seinem Motorrad gegen ein Auto. Er und zwei weitere Menschen werden verletzt.

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und Motorrad nahe Lohberg (Landkreis Cham) verletzt worden, der Motorradfahrer schwer. Der 44-Jährige sei am Samstag in einer Kolonne von drei Motorrädern an zweiter Stelle gefahren und in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Demnach stieß sein Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto mit vier Insassen. Der Mann sei daraufhin vom Motorrad gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die 52 Jahre alte Autofahrerin und ihre 8 Jahre alte Beifahrerin seien leicht verletzt per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Straße war ungefähr drei Stunden lang voll gesperrt.

