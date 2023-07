Motorrad setzt Garage und Büro in Brand: Hoher Schaden

Feuerwehr - Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Motorrad hat in Unterfranken eine Garage und ein Büro in Brand gesetzt und einen sechsstelligen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte ein 62 Jahre alter Mann am Dienstag sein länger nicht genutztes Motorrad in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei ging es plötzlich in Flammen auf und der Mann schaffte es nicht, das Feuer mit einer Plane zu ersticken.

Innerhalb kurzer Zeit griff der Brand auf die Garage und ein darüberliegendes Büro über. Feuerwehrleute verhinderten, dass auch anliegende Gebäude in Brand gerieten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Am Mittwochvormittag mussten die Wehren erneut ausrücken. Einzelne Glutnester in der Dämmung des Dachstuhls hatten erneut zu Brandausbrüchen geführt.

Die Brandursache sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich handle es sich um einen technischen Defekt. Durch den Brand entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

