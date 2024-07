Motorrad kracht in Scheune - 24-Jähriger schwer verletzt

Ein 24-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Straße ab und stürzt. Auch eine Scheune wird in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in einer Kurve in der Oberpfalz schwer verletzt. Der 24-Jährige sei am Donnerstag in Trausnitz (Landkreis Schwandorf) mit seinem Motorrad aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei dabei von seinem Motorrad auf eine Grünfläche gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Motorrad rollte demnach ohne den 24-Jährigen weiter bis in eine dahinter befindliche Scheune. Der Rettungsdienst habe den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus gebracht.

