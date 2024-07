Motorrad Club-Mitglieder retten 19 Menschen aus Heißluftballon in der Donau

Der Ballon wurde noch am gleichen Abend in Zusammenarbeit von DLRG, Wasserschutzpolizei, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus der Donau geborgen. − Foto: Raab

Für einen Großeinsatz hat am Freitagabend ein Heißluftballon gesorgt, der in Regensburg in der Donau gelandet war. Wie die Berufsfeuerwehr am Samstag berichtet, retteten die Mitglieder eines Motorrad-Clubs die Passagiere, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.









Die Feuerwehr wurde gegen 19.30 Uhr alarmiert. Doch noch bevor ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr eintraf, hatten Mitglieder eines Motorrad Clubs die 18 Passagiere sowie den Piloten sicher an Land gebracht. Diese hatten offenbar den vermutlich missglückten Startversuch des Ballons beobachtet. Der Ballon sei kurz nach dem Start mit einer Baumkrone kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ob das zu dem Absturz führte, müsse noch geklärt werden.





Biker ziehen Ballon an Land





Die Biker brachten den Ballon, der in der Donau lag, mittels eines Seils in Richtung Ufer und halfen allen Passagieren an Land. Den Ballon banden sie an einen Baum fest, um ihn vor dem Abtreiben zu sichern. Die Feuerwehreinsatzkräfte sicherten lediglich den Ballon ein weiteres Mal mit einer Leine.



Drei Verletzte



Polizeiangaben zufolge erlitten eine 52-Jährige und zwei 29 und 72 Jahre alte Männer leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sprach hingegen von zwei Leichtverletzten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.



Der Ballon wurde noch am gleichen Abend in Zusammenarbeit von DLRG, Wasserschutzpolizei, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus der Donau geborgen.

− ajk/dpa

Anmerkung der Redaktion: In einer Erstmeldung am Freitagabend hieß es noch, dass keine Personen verletzt wurden. Diese Angaben hat die Polizei im Nachhinein korrigiert.