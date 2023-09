Motiv für tödliche Messerattacke in Würzburg noch unbekannt

Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Angriff in Würzburg - Poizisten stehen in der Nähe des Tatorts. - Foto: Höfig/NEWS5/dpa

Nach dem Tod eines Mannes durch eine Messerattacke in Würzburg versucht die Polizei weiter, die Hintergründe zu klären. «Das steht im Fokus der Ermittlungen», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Verdächtige sollte am Nachmittag einem Haftrichter wegen einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Dem 22-jährigen Spanier wird Totschlag vorgeworfen.

Der Mann soll in der Nacht zum Sonntag einen 28-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek mit einem Messer tödlich verletzt haben. Zwei weitere Männer erlitten schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es einen Streit, worum, ist unklar.

Die Ermittler hoffen auf Videos von Zeugen, die die Tat womöglich gefilmt haben. Zudem stünden derzeit viele Vernehmungen an, sagte der Polizeisprecher.

