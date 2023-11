Das Interesse am Prozess im Mordfall Hanna bleibt groß. Am 7. Prozesstag befasste sich das Gericht vor allem mit dem Thema Leichenbergung. Dem Rat der Vorsitzenden Richterin an die Eltern und den Bruder der Getöteten, dem Verhandlungstag gegen den 21-jährigen Sebastian T. im Mordfall „Hanna“ fern zu bleiben, folgten deshalb die Nebenkläger. Eine Gerichtsmedizinerin äußerte sich zu Genspuren am Opfer.