Der Tod ist allgegenwärtig in Krankenhäusern. Von jährlich mehr als 17 Millionen Patienten sterben etwa 450.000. Es verwunderte also niemanden bei der Fortsetzung des Mordprozesses gegen einen früheren Klinikarzt in Kelheim, dass sich kaum einer seiner Kollegen noch an den im Juli 2022 verstorbenen 79-jährigen Rentner Hans R. erinnern konnte.