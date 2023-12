Mord statt Suizid? Urteil in Prozess erwartet

Gericht - Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. - Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Das vergangene Mal wurde der Angeklagte aus Mangel an Beweisen freigesprochen, nun sieht ein des Mordes angeklagter Ehemann seinem zweiten Urteil entgegen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm seine Version immer noch nicht. Doch kann sie es auch beweisen?

Nach einem ersten Freispruch aus Mangel an Beweisen wird am Mittwoch (14.00 Uhr) in einem wieder aufgerollten Mordprozess das zweite Urteil gegen einen Ehemann erwartet. Der Tod seiner Frau war lange als Suizid behandelt worden. Doch nachdem Zweifel daran aufgekommen waren, erhob die Staatsanwaltschaft schließlich doch Mordanklage gegen den Ehemann - der nach einem Indizienprozess schließlich im Februar 2022 vom Landgericht München I freigesprochen wurde. Der Bundesgerichtshof hob diesen Freispruch jedoch im Dezember auf.

Deshalb kam es nun zu einer Neuauflage des Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seine Ehefrau, mit der er 17 Jahre lang verheiratet war und fünf gemeinsame Kinder hatte, nach der von ihr initiierten Trennung „von Eifersucht getrieben“ umgebracht hat.

Nach Aussage des Witwers hingegen hatte das Paar einvernehmlich Sex-Spiele mit einer Waffe gehabt. Seine Frau sei suizidgefährdet gewesen, weshalb er ihr an jenem Abend im Jahr 2015 die Waffe aus der Hand habe nehmen wollen. Bei dem Gerangel habe sich dann ein Schuss gelöst, sagte er vor Gericht.

© dpa-infocom, dpa:231205-99-191739/2