Mord in Oberösterreich: Das sagt der Staatsanwalt zu Motiv und Täter

Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen. Er hat den Mord in Grünburg gestanden. −Foto: fotokerschi.at

Nach der Bluttat im oberösterreichischen Grünburg (Bezirk Kirchdorf) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Es handelt sich um den Bruder der Ex-Frau des 43-jährigen Opfers.









Nur wenige Stunden dauerte die Flucht des 37-jährigen Mannes. In den Morgenstunden nahm die Polizei ihn in seinem Heimatort Amstetten in Niederösterreich fest. Sonntagnacht gegen ein Uhr soll er seinen, wie neue Ermittlungen ergeben haben, Ex-Schwager vor dessen Wohnungstür erschossen haben.





Täter äußerte sich zum Mordmotiv





Der Festgenommene sei befragt worden und habe die Tat gestanden, teilt Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern mit. Auch das Verhältnis des 37-Jährigen zum Opfer ist inzwischen geklärt: Die beiden Männer seien Ex-Schwager. Die Schwester des Täters sei mit dem 43-Jährigen verheiratetet gewesen und es gebe zwei gemeinsame Kinder, die beim Vater lebten.



Der Täter äußerte sich, wie Pechatchek erklärt, auch zu seinem Motiv. So sei dieser nicht damit einverstanden gewesen, dass seine Nichte und sein Neffe bei ihrem Vater wohnten. Er habe befürchtet, die Kinder könnten wie dieser werden.





Kinder waren zur Tatzeit zuhause





Wie Pechatschek auf Nachfrage mitteilt, seien die beiden Kinder auch im Haus gewesen, als ihr Onkel ihren Vater ermordet haben soll - allerdings befanden sie sich ein Stockwerk höher. Ob die Ex-Frau des Opfers möglicherweise etwas wusste, dazu ließe sich noch nichts sagen.



In den kommenden Tagen stünden nun Zeugenbefragungen an, erklärt Pechatschek. Am Montag werde der Täter jedoch erst einmal von Linz nach Steyr überstellt. Dort werde über den Antrag auf Untersuchungshaft entschieden.

