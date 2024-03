Mögliche Metallsplitter in Tiefkühlspinat: Produkte von Edeka, Netto und Rewe zurückgerufen

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen dieser Produkte Metallspäne befänden, hieß es in der Mitteilung. Vom Verzehr werde abgeraten. − Symbolbild: Imago

Der Tiefkühlkosthersteller Ardo ruft wegen möglicher Metallspäne in einzelnen Verpackungen weitere Spinat-Artikel zurück. Verkauft wurden diese bei Edeka, Rewe und Netto.









Damit werde der bereits bestehende Produktrückruf vom 1. März erweitert, teilte das Unternehmen am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Ratingen mit.





Um diese Produkte geht es:





- „REWE Beste Wahl, Junger Spinat Gehackt“, 450 Gramm (Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12/2025 und 01/2026)



- „EDEKA Junger Spinat gehackt“, 450 Gramm, tiefgefroren (MHD 12/2025)



- „Netto Marken-Discount Beste Ernte Junger Spinat gehackt“, 450 g, tiefgefroren (MHD 12/2025 und 01/2026).



- Bereits zurückgerufen worden war Anfang März der Artikel „REWE Beste Wahl, Junger Spinat Gehackt“ in der 450-Gramm-Verpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2026 und den Produktionschargen 144003 und 144004.



Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen dieser Produkte Metallspäne befänden, hieß es in der Mitteilung. Vom Verzehr werde abgeraten.



Kundinnen und Kunden können diese Artikel demnach auch ohne Kassenbon in den Supermärkten zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet.

− dpa