Mögliche Listerien im Käse: Lieferant ruft Produkt zurück

Wegen möglicher Listerien im Käse ruft der Lidl-Lieferant Züger Käsevertriebs GmbH vorsorglich das Produkt «Milbona Seemerzler, 200 Gramm» mit dem Kennzeichen CH 5417 und allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 10.10.2023 zurück. Das Produkt wurde bei Lidl in Deutschland ausschließlich in den Bundesländern Bayern, Berlin und Brandenburg verkauft, wie es am Dienstag hieß.

Beim Produkt kann eine Listerien-Kontamination nicht ausgeschlossen werden. Listerien sind Bakterien, die schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen können. Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen und Fieber. Insbesondere bei Schwangeren, Kindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe auftreten. Lidl habe das Produkt aus dem Verkauf genommen. Der Käse könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

